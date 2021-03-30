Украина Бой под Шумами: Хомчак озвучил неожиданную версию гибели бойцов ВСУ

2021-03-30 20:20

Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады назвал причиной гибели четырех военных на Донбассе под Шумами 26 марта выстрелы снайпера. В то же время в штабе ООС сообщали об обстреле.

Об этом стало известно в ходе заседания ВР 30 марта.

Хомчак уточнил, что противник открыл огонь по группе разминирования подполковника Коваля в составе старшины Бруска, старшего солдата Гищука и старшего солдата Барнича, которая проводила осмотр местности для разминирования от мин, которые накануне установили дистанционно.

"Во время выполнения задания в результате снайперского огня получил смертельное пулевое ранение старший солдат Барнич, командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь, получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. Старшина солдат Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук - ранения средней тяжести", - сообщил Хомчак.

К ним прибыли старшие солдаты Абрамович и Гайченко, которые попали под снайперский огонь и были убиты.

Глава Генштаба уточнил, что снайперский огонь велся в спины украинцам с насосной станции. Противник пытался провоцировать открытие ответного огня по станции, которая является объектом критической инфраструктуры.

В то же время на Facebook-странице Штаба ООС 26 марта сообщалось, что четверо военных ВСУ под Шумами погибли в результате обстрела из минометов и гранатометов.