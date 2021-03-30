Украина Рада подняла штрафы за заведомо ложные вызовы "Скорой" и полиции

2021-03-30 22:00

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об увеличении штрафов за заведомо ложный вызов аварийно-спасательного формирования, полиции или экстренной медицинской помощи с 51-119 гривен (3-7 необлагаемых налогом минимумов) до 850-3 400 гривен (от 50 до 200 необлагаемых минимумов).

"За" соответствующий документ № 4157 проголосовало 300 народных депутатов в ходе внеочередного заседания Рады во вторник, 30 марта.

Помимо этого, народные избранники приняли решение увеличить размер штрафа для физических лиц-предпринимателей и должностных лиц за нарушение пожарной и техногенной безопасности с 8,5-119 гривен до 1 700-3 400 гривен.

Напомним, когда Рада приняла данный законопроект за основу, штраф за ложный вызов "Скорой" и полиции предполагалось увеличить до 3 400-10 200 гривен.