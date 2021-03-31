Украина запретит ввоз из России моющих средств, пшеницы, подсолнечного масла и бумаги
2021-03-31 13:55
Начиная с апреля в Украине будет запрещен импорт пшеницы, подсолнечного масла, бумаги, инструментов для бурения и ряда других товаров из России.
Соответствующее постановление Кабинета министров №269 от 29 марта 2021 года обнародовано на правительственном портале в среду, 31 марта.
Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования. Согласно ему в Украину из России будет запрещен ввоз следующих товаров:
- Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин);
- Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава;
- Поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной продажи;
- Моющие средства и чистящие средства, расфасованные для розничной продажи;
- Поверхностно-активные средства;
- Моющие средства и средства для чистки;
- Бумага газетная в рулонах или листах;
- Бумага и картон немелованные сортов, используемых для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива;
- Крафт-бумага и крафт-картон, немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803;
- Иные бумага и картон, немелованные, в рулонах или листах, не подвергнутые дальнейшей обработки или обработанные, как обусловлено примечанием 3 к данной группе;
- Бумага и картон многослойные (изготовленные методом склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона), которые не имеют поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах;
- Бумага и картон, гофрированные (обклеенi либо не оклеены гладкими внешними листами), крепованi, тисненi или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803;
- Туалетная бумага массой 1 м2 каждого слоя 25 г или менее;
- Туалетная бумага массой 1 м2 каждого слоя более 25 г;
- Носовые платки и косметические салфетки;
- Полотенца для рук в рулонах;
- Полотенца для рук не в рулонах.