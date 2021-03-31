Украина Украина запретит ввоз из России моющих средств, пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

2021-03-31 13:55

Начиная с апреля в Украине будет запрещен импорт пшеницы, подсолнечного масла, бумаги, инструментов для бурения и ряда других товаров из России.

Соответствующее постановление Кабинета министров №269 от 29 марта 2021 года обнародовано на правительственном портале в среду, 31 марта.

Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования. Согласно ему в Украину из России будет запрещен ввоз следующих товаров: