Украина Украина запретит ввоз из России моющих средств, пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

2021-03-31 13:55

 

Начиная с апреля в Украине будет запрещен импорт пшеницы, подсолнечного масла, бумаги, инструментов для бурения и ряда других товаров из России.

Соответствующее постановление Кабинета министров №269 от 29 марта 2021 года обнародовано на правительственном портале в среду, 31 марта.

Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования. Согласно ему в Украину из России будет запрещен ввоз следующих товаров:

  • Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин);
  • Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава;
  • Поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной продажи;
  • Моющие средства и чистящие средства, расфасованные для розничной продажи;
  • Поверхностно-активные средства;
  • Моющие средства и средства для чистки;
  • Бумага газетная в рулонах или листах;
  • Бумага и картон немелованные сортов, используемых для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива;
  • Крафт-бумага и крафт-картон, немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803;
  • Иные бумага и картон, немелованные, в рулонах или листах, не подвергнутые дальнейшей обработки или обработанные, как обусловлено примечанием 3 к данной группе;
  • Бумага и картон многослойные (изготовленные методом склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона), которые не имеют поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах;
  • Бумага и картон, гофрированные (обклеенi либо не оклеены гладкими внешними листами), крепованi, тисненi или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803;
  • Туалетная бумага массой 1 м2 каждого слоя 25 г или менее;
  • Туалетная бумага массой 1 м2 каждого слоя более 25 г;
  • Носовые платки и косметические салфетки;
  • Полотенца для рук в рулонах;
  • Полотенца для рук не в рулонах.
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