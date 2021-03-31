Украина Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому и при каких условиях повысят выплаты

2021-03-31 14:17

С 1 апреля в Украине проведут автоматический перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Прибавка зависит от расчетной выплаты: чем она больше, тем выше доплата. Єто предусмотрено законом об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».

Подробнее о повышениях пенсии, читайте в новом материале АиФ.ua.

В законе сказано, что органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета на наиболее выгодных условиях.

Стоит отметить, что порядок этого перерасчета пенсии устанавливается правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти

Кому пересчитают пенсии

Повышение пенсионных выплат получат следующие категории: