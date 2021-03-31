Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому и при каких условиях повысят выплаты

С 1 апреля в Украине проведут автоматический перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Прибавка зависит от расчетной выплаты: чем она больше, тем выше доплата. Єто предусмотрено законом об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».
Подробнее о повышениях пенсии, читайте в новом материале АиФ.ua.
В законе сказано, что органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета на наиболее выгодных условиях.
Стоит отметить, что порядок этого перерасчета пенсии устанавливается правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти
Кому пересчитают пенсии
Повышение пенсионных выплат получат следующие категории: