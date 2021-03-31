Украина Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому и при каких условиях повысят выплаты

2021-03-31 14:17

 

С 1 апреля в Украине проведут автоматический перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Прибавка зависит от расчетной выплаты: чем она больше, тем выше доплата. Єто предусмотрено законом об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».

Подробнее о повышениях пенсии, читайте в новом материале АиФ.ua.

В законе сказано, что органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета на наиболее выгодных условиях.

Стоит отметить, что порядок этого перерасчета пенсии устанавливается правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти

Кому пересчитают пенсии

Повышение пенсионных выплат получат следующие категории:

  • работающие пенсионеры, которые к 1 марта получили не меньше 24 месяцев дополнительного стажа. Для этого нужно после назначения пенсии работать не меньше двух лет;
  • примерный размер прибавки может составить около 2% от расчетного размера пенсии (при 6000 это 120 грн);
  • если зарплата работающих на пенсии стала меньше, он имеет право учитывать средний заработок за предыдущий период;
  • повышенные пенсии будут выплачивать с 1 апреля;
  • обращаться для перерасчета не нужно, он происходит автоматически.
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