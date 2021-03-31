Украина Виктор Ляшко заработал больше главы Минздрава Степанова - декларация чиновника

2021-03-31 19:00

Главный санитарный врач и замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко подал декларацию за 2020 год.

Как указано в документе, чиновник задекларировал недвижимость и несколько участков под Киевом.

Данные опубликованы в Едином реестре. Так, в прошлом году Ляшко заработал 617 тысяч гривен и получил 22 500 гривен процентов от вклада. На счетах в банках у него находится более 250 тысяч гривен, 32 тысячи долларов и 58 евро.

Ляшко владеет тремя земельными участками в Киевской области, а его жена - квартирой в Броварах площадью 110 квадратных метров и земельным участком площадью 1,2 гектара.

В собственности главного санитарного врача числится автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.

Напомним, глава МОЗ Украины Максим Степанов заработал 497 тысяч гривен.