Украина Виталий Кличко назвал точную дату завершения отопительного сезона в Киеве

2021-03-31 19:23

Отопление в столице начнут отключать с 5 апреля 2021 года, сообщил сегодня мэр Киева Виталий Кличко.

“С 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которое является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней”, – заявил мэр..

Напомним, по прогнозам синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура – выше +8 градусов по Цельсию. Когда, по нормативам, городские службы могут выключать отопление.

“Социальные объекты – больницы, садики и школы – пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений”, – подчеркнул мэр.

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