Украина В Украине бесплатно раздадут конфискованные авто и фургоны - как подать заявку

2021-03-31 18:42

Минюст Украины вместе с Госисполнительной службой и ГП "СЕТАМ" бесплатно отдают 23 транспортных средства.

В списке имущества на безвозмездную передачу 21 легковой автомобиль: ВАЗ-21043, BMW 3181, УАЗ-3909, Крайслер PT Cruiser, BMW 320, УАЗ модель 396252, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi L 200, Mitsubishi Carisma, Volkswagen Passat и другие. Также можно забрать два фургона: Chevrolet Chevy Van G20 1989 года и Opel Zafira 2.0 DTI 2001 года, сообщается на странице "СЕТАМ" в Facebook.

Получить эти автомобили могут органы госвласти, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, учреждения исполнения наказаний, следственные изоляторы и воинские формирования. Также машины можно забрать на благотворительные цели и для переработки или утилизации.

Заявки на получение фургонов нужно подать до 9 апреля 2021 года, а на легковые авто – до 11 апреля. Для получения нереализованного конфискованного имущества бесплатно нужно обосновать потребность на получение такой помощи.

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В Украине бесплатно раздадут конфискованные авто и фургоны - как подать заявку 2021-03-31 18:42