Украина Постановление о заморозке тарифов на газ утратило силу - сколько будем платить в апреле

2021-04-01 13:02

Постановление Кабинета министров Украины о замораживании цен на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр утратило силу с 1 апреля. Однако большинство компаний оставили эту цену на апрель.

Тарифы опубликованы на сайтах компаний-поставщиков.

По данным мониторинга, несколько компаний установили цены несколько ниже 6,99 гривен за кубометр – до 6,70 гривен. Среди них и государственная компания “Нафтогаз”, которая с января продает газ населению по 6,86 гривен.

Однако большинство компаний оставили цену на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Также несколько поставщиков предлагают газ дороже – до 8,85 гривен за кубометр.