Украина В Украине с 1 апреля двум миллионам граждан пересчитают пенсии

2021-04-01 17:00

 

В Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Это предусмотрено ст. 42 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсионный фонд пересчитает пенсии двум миллионов украинцев - это касается работающих пенсионеров, которым пенсия была назначена или пересчитана до 1 апреля 2019 года.

По полученным данным, перерасчет пенсии проводится из заработной платы (дохода), с которой рассчитана пенсия. Увеличение пенсии высчитывается индивидуально для каждого пенсионера.

В ПФУ подчеркнули, что перерасчет ожидает не всех граждан - согласно данным Государственного статистического управления, сейчас в Украине работают 2,7 млн пенсионеров. Из них отправились на заслуженных отдых по возрасту в течение двух последних лет около 700 тысяч человек. То есть, перерасчет следует ожидать примерно двум миллионам пенсионерам.

Стоит отметить, что размер денежной прибавки составит около двух процентов от размера пенсии.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине начался весенний прызыв: кого и куда заберут служить и как накажут уклонистов

2021-04-01 18:20

Пентагон прокомментировал стягивание российских войск к границе Украины

2021-04-01 16:40

«Зрада» не удалась: в Украине пресекли попытку РФ заменить первого замсекретаря СНБОУ

2021-04-01 16:20

С 1 апреля в Украине снова повышается минимальный пенсионный возраст - новые условия выхода на пенсию

2021-04-01 15:04

Еще новости в разделе "Украина"

​В Украину идут апрельские снегопады: где и когда будет непогода

2021-04-01 18:40

В Украине начался весенний прызыв: кого и куда заберут служить и как накажут уклонистов

2021-04-01 18:20

В Украине с 1 апреля двум миллионам граждан пересчитают пенсии

2021-04-01 17:00

ПОЛНЫЙ СПИСОК Календарь праздников и памятных дней апреля

2021-04-01 15:43
Все статьи раздела "Украина"

Украина

​В Украину идут апрельские снегопады: где и когда будет непогода 2021-04-01 18:40
В Украине начался весенний прызыв: кого и куда заберут служить и как накажут уклонистов 2021-04-01 18:20
В Украине с 1 апреля двум миллионам граждан пересчитают пенсии 2021-04-01 17:00
ПОЛНЫЙ СПИСОК Календарь праздников и памятных дней апреля 2021-04-01 15:43