Украина В Украине с 1 апреля двум миллионам граждан пересчитают пенсии

2021-04-01 17:00

В Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Это предусмотрено ст. 42 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсионный фонд пересчитает пенсии двум миллионов украинцев - это касается работающих пенсионеров, которым пенсия была назначена или пересчитана до 1 апреля 2019 года.

По полученным данным, перерасчет пенсии проводится из заработной платы (дохода), с которой рассчитана пенсия. Увеличение пенсии высчитывается индивидуально для каждого пенсионера.

В ПФУ подчеркнули, что перерасчет ожидает не всех граждан - согласно данным Государственного статистического управления, сейчас в Украине работают 2,7 млн пенсионеров. Из них отправились на заслуженных отдых по возрасту в течение двух последних лет около 700 тысяч человек. То есть, перерасчет следует ожидать примерно двум миллионам пенсионерам.

Стоит отметить, что размер денежной прибавки составит около двух процентов от размера пенсии.