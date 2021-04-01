Спорт Малиновский: Нужно было забивать свои моменты. Не хватает движения в последней фазе

2021-04-01 17:40

 

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поединок третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Казахстана (1:1).

"Нужно было забивать свои моменты, дейстовать быстрее соперника, один в один. Так получалось, что я получал мяч ниже, проходил полузащитника, а за ним уже защитник. Нам нужно больше за спину просить, атаковать пространство, потому что у нас все для этого есть. Не хватает движения в последней фазе. Нужно работать и прибавлять и не пропускать против такой команды.

Нельзя ментально себя грузить, после игры уже ничего не изменишь. Нужно доиграть сезон и готовиться к Евро. Здесь особо нечего разбирать, потому что мы должны играть более солидно, продуктивно.

Коноплянка и Ярмоленко ключевые игроки для сборной, наши фланги, которые всегда работали. У них есть время, чтобы восстановиться и подойти к евро в хорошей форме. Все еще впереди, не нужно сильно грузиться этой ситуацией, еще много игр. Обида должна быть и неудовлетворение результатом. Если сказать, что кто-то не отдавался. Видно, что все устали. Надеюсь, что в следующих матчах нам повезет больше.

Когда соперники принимали мяч, они очень легко разворачивались. Так не должно быть. Посмотрим, что тренерский штаб скажет, нужно работать над этим. Это должно дать толчок для сборной", — приводит слова Малиновского ТК Футбол 1/2/3.

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