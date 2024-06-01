Политика Литва готова отправить свои войска в Украину для тренировок − премьер-министр

2024-06-01 13:30

Литва готова направить свой военный контингент в Украину, чтобы помочь в подготовке войск, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью премьера Bloomberg

Детали: Шимоните напомнила, что Литва помогала обучать украинских военных еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, и между литовскими и украинскими вооруженными силами существует давнее сотрудничество.

Прямая речь литовского премьера: "И мы тренируем их в третьих странах, мы тренируем их в Литве. И если потребуется, возможно, будем тренировать их (украинских солдат, − ред.) также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать".

Детали: Шимоните подчеркнула, что необходимо делать все, чтобы помочь Украине, которая в войне против РФ отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

По данным издания Le Monde, французский президент Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину.