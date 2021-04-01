Украина Католическая Пасха: когда ее празднуют в 2021 году и главные особенности

2021-04-01 20:40

В 2021 году христиане западного обряда отмечают Пасху уже в ближайшее в воскресенье, 4 апреля.

Традиции празднования Христового Воскресенья у католиков...

Пасхе предшествует Великий пост и Страстная неделя, которая начинается Вербным воскресеньем. Пост в католичестве не такой строгий, как в православии. Строгий пост предписывается только в Пепельную Среду и Страстную пятницу. Все пятницы года католики воздерживаются от мяса.

Упор в Великом посте делается на духовные моменты, а не на телесные ограничения. Католики собираются в храмах не только в Пасхальное воскресенье, но и в Страстную пятницу, когда был распят Иисус Христос, чтобы в тишине и скорби приблизиться к тайне спасения.

Празднование Пасхи начинается в Страстную субботу, в католических храмах служат Навечерие Пасхи. Перед началом богослужения зажигают Пасхал - особую пасхальную свечу, огонь от которой раздают всем присутствующим. Свечу впоследствии зажигают на всех богослужениях Пасхального периода.

В остальном традиции католической Пасхи мало отличаются от православных - люди пекут паски и красят яйца, освящая их в храмах. Семьи собираются за праздничными столами.