Украина Повышение пенсий в Украине: в Минсоцполити озвучили сроки и суммы, "для этого нужно..."

2021-04-03 15:00

Пенсии в Украине вырастут уже в ближайшее время

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Она отметила, что 1 марта в Украине прошла индексация пенсий – повышение в среднем на 300 грн получили 8 млн украинских пенсионеров.

Так, в апреле пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Это касается тех, кто к 1 марта получили не меньше 24 месяцев дополнительного стажа.

А для этого нужно после назначения пенсии работать не менее двух лет. Прибавка для этой категории составит примерно 2 %.

Кроме того, в Минсоцполитики пообещали доплату украинцам который вышли на пенсию в 2019 и 2020 года. В июле 2021 года их выплата увеличится на 100 гривен.

Напомним, около 4,6 млн украинцев (41,2% от общего числа пенсионеров) получают ежемесячно выплаты в размере от 2000 до 3000 гривен, а самыми большими пенсиями могут похвастаться жители Киева (4769 грн), Донецкой (4516 грн) и Луганской областей (4201 грн).

Всего 3% от всего числа пенсионеров получают выплату от 10 тысяч гривен.