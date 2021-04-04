Украина Бесплатная медицина: на что могут расчитывать украинцы в 2021 году

2021-04-04 11:30

В Украине с 1 апреля начнет действовать программа медицинских гарантий на 2021 год, которая предусматривает несколько новых пакетов услуг для пациентов.

Подробности рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" представитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Кристина Петрик.

"С 1 апреля начнет действовать новая программа медицинских гарантий, то есть уже с завтрашнего дня. Она будет детализирована, расширена, учитывая потребности пациента, потому что все, что делает Национальная служба здоровья - это заключает договоры в интересах пациентов, чтобы улучшить их финансовую защиту", - отметила она.

По словам Петрик, новаций будет несколько. В частности, добавят несколько новых пакетов услуг - три из них будут совершенно новые, а пять выделены из существующих.

"Среди таких, например, сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене. Это означает, что пациенты, которые имеют туберкулез и которые не выделяют бактерии, могут сопровождаться у своего семейного врача при условии, что такой семейный врач прошел соответствующее обучение, и заведение, где этот врач работает, имеет соответствующий договор с нами на эту медицинскую услугу. Это сделано, чтобы приблизить медицинскую помощь к пациенту, и для того, чтобы пациент был меньше стигматизирован, чтобы избежать длинных и неоправданных госпитализаций, в частности", - сообщила спикер НСЗУ.

Также она рассказала, что среди новых пакетов будет медицинская помощь, предоставляемая мобильными психиатрическими бригадами.

"Здесь принцип действия похож. Наша цель - приблизить помощь к пациенту и дать ему возможность лечиться дома, если у него есть такая потребность. Как мы знаем, после того, как пациент пролечился в стационаре, и уже нет показаний для госпитализации, он может продолжить лечение на амбулаторном уровне", - пояснила Петрик.