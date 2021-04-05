Украина Вакцинация от COVID-19 в Украине: за сутки в трех областях страны не сделано ни одной прививки

2021-04-05 13:43

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине за сутки было привито вакциной от коронавируса 1 258 граждан.

При этом в трех областях страны  Киевской, Одесской и Херсонской ) не было сделано ни одной инъекции.

В целом с начала прививочной кампании вакцинировано уже 291 824 человека. Две дозы вакцины получили два человека.

Количество прививок в сутки:

  • Винницкая область - 20 прививок
  • Волынская область - 20 
  • Днепропетровская область - 40 
  • Донецкая область - 10 
  • Житомирская область - 40 
  • Закарпатская - 20 
  • Запорожская область - 70 
  • Ивано-Франковская область - 88 
  • Киев - 130 
  • Киевская область - 0 
  • Кировоградская область - 20 
  • Луганская область - 10 
  • Львовская область - 110 
  • Николаевская область - 60 
  • Одесская область - 0 
  • Полтавская область - 60 
  • Ровенская область - 50 
  • Сумская область - 20 
  • Тернопольская область - 70 
  • Харьковская область - 250 
  • Херсонская область - 0 
  • Хмельницкая область - 40 
  • Черкасская область - 70 
  • Черновицкая область - 30 
  • Черниговская область - 30 
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