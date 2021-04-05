Вакцинация от COVID-19 в Украине: за сутки в трех областях страны не сделано ни одной прививки
2021-04-05 13:43
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине за сутки было привито вакциной от коронавируса 1 258 граждан.
При этом в трех областях страны Киевской, Одесской и Херсонской ) не было сделано ни одной инъекции.
В целом с начала прививочной кампании вакцинировано уже 291 824 человека. Две дозы вакцины получили два человека.
Количество прививок в сутки:
- Винницкая область - 20 прививок
- Волынская область - 20
- Днепропетровская область - 40
- Донецкая область - 10
- Житомирская область - 40
- Закарпатская - 20
- Запорожская область - 70
- Ивано-Франковская область - 88
- Киев - 130
- Киевская область - 0
- Кировоградская область - 20
- Луганская область - 10
- Львовская область - 110
- Николаевская область - 60
- Одесская область - 0
- Полтавская область - 60
- Ровенская область - 50
- Сумская область - 20
- Тернопольская область - 70
- Харьковская область - 250
- Херсонская область - 0
- Хмельницкая область - 40
- Черкасская область - 70
- Черновицкая область - 30
- Черниговская область - 30