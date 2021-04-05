Украина Вакцинация от COVID-19 в Украине: за сутки в трех областях страны не сделано ни одной прививки

2021-04-05 13:43

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине за сутки было привито вакциной от коронавируса 1 258 граждан.

При этом в трех областях страны Киевской, Одесской и Херсонской ) не было сделано ни одной инъекции.

В целом с начала прививочной кампании вакцинировано уже 291 824 человека. Две дозы вакцины получили два человека.

Количество прививок в сутки: