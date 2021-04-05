Украина Морозы до 8 градусов и снег: синоптик огорчила прогнозом погоды на 6 апреля

2021-04-05 16:40

 

6 апреля холодный воздух охватит западную часть Украины, днем ожидается + 3 + 8 градусов, местами 0 + 3 градуса. В Карпатах до 3-8 градусов мороза.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Похолодание приостановится перед Киевской и Винницкой областями, завтра на Востоке, Юге, большинстве центральных областей в течение дня ожидается + 9 + 13 градусов.

По данным синоптика, 6 апреля в западных областях Украины предусматривается мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях - периодически небольшой дождь.

На остальной территории Украины - без осадков, лишь в Крыму местами пройдет незначительный дождь.

В Киеве во вторник еще побудет теплая погода, в течение дня предполагается + 10 + 13 градусов. Увеличится облачность, вероятность небольшого дождя с этой облачности, однако ничего серьезно.

"В конце недели, ближе к выходным температура начнет повышаться, солнышка станет больше", - добавила Диденко.

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