Украина Пенсия: почему часть пенсионеров получает выплаты до двух тысяч гривен

2021-04-05 19:20

В Украине 1,8 млн пенсионеров получают выплаты, которые не достигают двух тысяч гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «Громадському радіо».

По ее словам, до прихода к власти нынешнего правительства, колиество украинцев, которые получают такие выплаты якобы было еще больше.

«...1,8 миллиона, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсии до 2 тысяч гривен. Поэтому мы более половины, перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем это делаем», - заявила чиновница.

Министр напомнила: законодательство определяет, что минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 1769 гривен.

Эту ​​сумму получают только те, кто не имеет стажа работы. В то же время, министр утверждает, что минималку индексируют два раза в год, однако не намного.

«Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 грн, в этом году мы платим 2200 грн, для 65-летних – это 2400 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, – это 2600 грн. То есть мы градуемо людей по возрасту, по возможностям, для того чтобы не платить 1769, а платить больше», - добавила Лазебная.

Ранее мы сообщали, что правозащитники рассказали, почему в ПФУ пенсионерам-переселенцам приостанавливают пенсионные выплаты.