Украина Минздрав Украины анонсировал закупку 10 млн доз вакцины от коронавируса

2021-04-06 15:04

Глава МОЗ Украины Максим Степанов сообщил о подготовке его ведомством нового контракта на закупку еще 10 млн доз антикоронавирусных вакцин, о котором будет объявлено в ближайшие дни.

"В ближайшие дни мы объявим о контрактовании еще как минимум 10 млн доз вакцины", - отметил глава Минздрава.

По его словам, речь идет о препаратах против Covid-19, которые будут поставлены в течение 2021 года.

Степанов также напомнил, что до настоящего времени Украина договорилась о поставке 22 млн доз вакцин, в том числе 14 млн доз по контракту на закупки и 8 млн доз в рамках механизма COVAX,  передает "Интерфакс-Украина"

Напомним, ранее Степанов сообщал, что к концу мая через программу Covax в Украину будут поставлены 1,7 млн доз вакцины против коронавируса.

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