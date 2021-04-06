Украина В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили более 300 тыс граждан

2021-04-06 12:40

За сутки в Украине от Covid-19 привили 12 856 украинцев. С начала кампании первый укол от коронавируса получили 304 680 человек, из них двое - две дозы, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Сколько прививок от коронавируса сделано за 24 часа: