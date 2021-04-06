В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили более 300 тыс граждан
2021-04-06 12:40
За сутки в Украине от Covid-19 привили 12 856 украинцев. С начала кампании первый укол от коронавируса получили 304 680 человек, из них двое - две дозы, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Сколько прививок от коронавируса сделано за 24 часа:
- Винницкая область - 750 прививок;
- Волынская область - 420 прививок;
- Днепропетровская область - 1010 прививок;
- Донецкая область - 580 прививок;
- Житомирская область - 470 прививок;
- Закарпатская - 240 прививок;
- Запорожская область - 710 прививок;
- Ивано-Франковская область - 667 прививок;
- Киевская область - 0 прививок;
- Кировоградская область - 470 прививок;
- Луганская область - 420 прививок;
- Львовская область - 660 прививок;
- Николаевская область - 430 прививок;
- Одесская область - 500 прививок;
- Полтавская область - 720 прививок;
- Ровенская область - 429 прививок;
- Сумская область - 360 прививок;
- Тернопольская область - 440 прививок;
- Харьковская область - 660 прививок;
- Херсонская область - 10 прививок;
- Хмельницкая область - 410 прививок;
- Черкасская область - 420 прививок;
- Черновицкая область - 270 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок.