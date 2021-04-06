Украина В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили более 300 тыс граждан

2021-04-06 12:40

За сутки в Украине от Covid-19 привили 12 856 украинцев. С начала кампании первый укол от коронавируса получили 304 680 человек, из них двое - две дозы, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Сколько прививок от коронавируса сделано за 24 часа:

  • Винницкая область - 750 прививок;
  • Волынская область - 420 прививок;
  • Днепропетровская область - 1010 прививок;
  • Донецкая область - 580 прививок;
  • Житомирская область - 470 прививок;
  • Закарпатская - 240 прививок;
  • Запорожская область - 710 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 667 прививок;
  • Киевская область - 0 прививок;
  • Кировоградская область - 470 прививок;
  • Луганская область - 420 прививок;
  • Львовская область - 660 прививок;
  • Николаевская область - 430 прививок;
  • Одесская область - 500 прививок;
  • Полтавская область - 720 прививок;
  • Ровенская область - 429 прививок;
  • Сумская область - 360 прививок;
  • Тернопольская область - 440 прививок;
  • Харьковская область - 660 прививок;
  • Херсонская область - 10 прививок;
  • Хмельницкая область - 410 прививок;
  • Черкасская область - 420 прививок;
  • Черновицкая область - 270 прививок;
  • Черниговская область - 100 прививок.
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