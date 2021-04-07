Украина В Украине резко увеличилось число жалоб о нарушении прав человека

2021-04-07 14:42

За год в Украине резко увеличилось число жалоб о нарушении прав человека. По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось на 40%, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем ежегодном докладе.

"В прошлом году в адрес уполномоченного поступило 48 405 сообщений о нарушении прав человека, что больше, чем на 40% по сравнению с 2019 годом. Большинство сообщений касалось нарушений гражданских и политических прав - 50,3%; экономических, социальных и культурных прав - 22,1%", - указано в сообщении.

Денисова отметила, что с началом пандемии COVID-19 и карантинных мероприятий с апреля 2020 года ежемесячное количество сообщений о нарушении прав человека начало расти по сравнению с аналогичными периодами 2019 года: в мае оно выросло на 30%, в июне - на 75%, в июле - на 97%. В дальнейшем и до конца года ежемесячное количество сообщений было больше в среднем на 60%.

По словам омбудсмена, в 2020 году по 92% обращений права граждан были восстановлены или предоставлены необходимые разъяснения. Продолжается рассмотрение 5% обращений, поскольку открыто производство, а 3% направлены по принадлежности в соответствующие органы.

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