Украина Синоптик сказала, когда в Украине начнется потепление

2021-04-07 19:00

 

Украину накрыл холодный арктический воздушный фронт, который принес похолодание и снег. Потепление до 10-15 градусов тепла стоит ожидать уже на следующей неделе.

Об этом рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Наталья Голеня.

"Холодный арктический воздух, который приходит с северо-запада Европы, встречается здесь с теплым воздухом. Сегодня и завтра холодный воздух также распространится на юг и восток Украины, температура снизится с 16 до 8-10 градусов тепла. На остальной территории сегодня мы прогнозируем 1- 6 градусов тепла, поскольку ожидаются облачная и холодная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Больше всего снега будет на западе, там уже 1-5 см снега местами, особенно на Прикарпатье. В Карпатах до 15 см, а на высокогорье даже 60-80 см снега", - сказала синоптик.

По словам синоптика, небольшое потепление придет только на следующей неделе.

"Ночные морозы отступят и придет незначительное потепление, а дневная температура повысится, это уже будет с воскресенья. На следующей неделе мы ждем более или менее теплую погоду. Если будет дождь, то температура днем будет максимум 10 градусов. Если будет солнечно, ожидаем 15- 16 градусов", - сказала она.

Холодная погода для этого периода, как отметила Голеня, может быть характерна.

"Для такого периода у нас еще характерны кратковременные заходы холода, выпадение снега. 17-20 апреля два года назад в Днепропетровской и Харьковской областях выпало до 20 см снега. В апреле такое возможно", - сказала Голеня.

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