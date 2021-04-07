Украина Кабмин запланировал еще три повышения пенсий: детали

2021-04-07 21:20

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о завершении индексации пенсий за март.

Как написал он в своем Facebook, всего выплачено 43 млрд гривен, что на 20% больше, чем в марте 2020 года.

«Средний размер повышения для одного человека составил чуть более 300 грн. В общем индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров», - сообщил Шмыгаль.

Он также напомнил, что с 1 апреля началась индексация пенсий работающих пенсионеров, которая коснется порядка 300-400 тысяч человек.

«Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия», - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что пенсии также будут увеличены в июле – за счет повышения надбавок за сверхстаж, участникам и инвалидам войны, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, а также пенсии за особые заслуги. Кроме того, с 1 июля будет повышен размер минимальной пенсии.

Также с октября 2021 года, рассказал премьер, будут установлены доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.

Второе повышение минималки пройдет в декабре. Кроме того, на декабрь запланировано увеличение надбавок к пенсиям.

«Мы понимаем, что для того, чтобы украинцы получали пенсии в 2-3 раза выше, нужно менять саму систему пенсионного обеспечения. За 30 лет в Украине так и не запустили полноценную накопительную пенсию, когда человек на протяжении трудовой жизни откладывает средства на свой личный пенсионный счет. Такая система работает в большинстве богатых стран и такую ​​систему мы уже в этом году планируем запустить в Украине», - добавил Шмыгаль.