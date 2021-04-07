Украина Шмыгаль рассказал, что можно будет делать благодаря украинскому спутнику

2021-04-07 22:00

Спутник, который Украина планирует запустить в 2021 году, позволит осуществлять мониторинг и контроль чрезвычайных ситуаций, контролировать недропользование и реализацию инфраструктурных объектов.

Прямая речь Шмыгаля: "В этом году Украина планирует запустить свой собственный спутник дистанционного зондирования Земли "Сич 2-1". Это задача, которую поставил перед правительством президент и сегодня мы регулирует юридические и финансовые вопросы, которые позволят его реализовать в этом году.

С помощью собственного спутника можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, осуществлять контроль агропромышленного комплекса, соблюдение правил недропользования, экологический мониторинг, выполнение инфраструктурных проектов..."

Предыстория:

- Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника "Сич 2-30 (2-1)" в декабре этого года.

- Ранее вицепремьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал, что президент Владимир Зеленский дал задание вывести в космос аппарат дистанционного зондирования земли.