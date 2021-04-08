Украина В Украине хотят изменить схему оплаты больничных: как это скажется на наемных работниках

2021-04-08 17:40

В Украине могут сократиться больничные выплаты, а добиться материальной помощи от государства в случае временной потери трудоспособности будет не просто.

Сейчас оплата больничного происходит в зависимости от страхового стажа работника по следующей схеме:

50% средней заработной платы - страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы - страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней заработной платы - страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы - страховой стаж более 8 лет.

Согласно проекту закона "Об оптимизации функций Фонда социального страхования Украины", эти нормы и планируется изменить.

Чтобы получить половину среднего дохода, потребуется страховой стаж до 5 лет. 60% дохода – от 5 до 10 лет стажа, 70% дохода – от 10 до 15 лет стажа, 80% дохода – от 15 до 20 лет, а для оплаты больничного по среднему доходу на 100% нужно будет иметь в запасе более 20 лет страхового стажа.

Таким образом, если законопроект будет принят, ФСС значительно сократит свои расходы и размер выплат по каждому конкретному больничному также снизится. А это уже может угрожать коллективному здоровью украинцев.