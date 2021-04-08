Украина Стало известно, что будет с ценами на бензин в Украине

2021-04-08 20:00

Эксперт объяснил, как удешевление нефти на мировом рынке скажется на ценах на бензин в Украине.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

По его словам, в Украине цены на нефтепродукты зависят от двух факторов:

- цена на европейском рынке, так как Украина интегрирована в мировую экономику;

- курс Нацбанка.

«На сегодняшний день курс НБУ ведет себя более-менее пристойно, чего не скажешь о внешнем рынке. Он работает не прогнозировано в период коронавируса и карантинных ограничений. Должны бы цены падать, как было в прошлом году, стоимость бензина была 154 доллара, а сегодня 628», — подчеркнул Косянчук.

Однако, не смотря на это, как отметил эксперт, цены все равно выросли.

"Европейский рынок поднялся, у нас где-то на 14% поднялись цены. Если мы говорим о котировках нефти, это для нас вообще ни о чем. На рынке это скажется уже примерно во второй половине июня - июле. Ориентироваться на цены на нефть не нужно", — подытожил Косянчук.

Ранее «Хвиля» сообщала, после локдауна в Украине могут взвинтить цены на бензин на 10-15%. Отмечается, что за 2020 год стоимость топлива выросла почти в два раза на мировых биржах, что повлияло и на изменение ценников в Украине.

Также сообщалось, что в Киеве подняли цены на проезд в маршрутках. Отмечается, что стоимость поднимут не для всех направлений. Стало известно, пассажирам каких маршрутов придется приготовить 10 гривен за проезд.

В Украине изменились правила парковки авто. В сети также опубликовали сравнительную таблицу, где видно, какие пункты были обновлены. Например, парковаться на тротуарах водители теперь будут по-новому.