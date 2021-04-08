Украина В Украине введут мобильные бригады психиатрической помощи

2021-04-08 21:40

В Украине появятся мобильные бригады по оказанию психиатрической помощи. За работу одной мобильной команды НСЗУ заплатит медицинскому учреждению 50 535 гривен в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что в Программу медицинских гарантий-2021 внедряется новый пакет – «Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами». Он начнет действовать с 1 июля.

«После завершения острого течения болезни мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания в соответствии с индивидуальным планом лечения, составленным в сотрудничестве с пациентом», - информируют в НСЗУ.

Для получения информации по этому пакету, необходимо иметь направление семейного врача, педиатра, с которыми подписана декларация, или направление врача-психиатра или врача-психиатра детского.

Бесплатными для пациента будут такие медицинские услуги:

психиатрическое освидетельствование и помощь;

индивидуальный план лечения и реабилитации - с привлечением самого пациента или его законного представителя;

проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике;

контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

Кроме того, родственники или законные представители лица с расстройствами психики и поведения могут рассчитывать на психологическую поддержку медиков мобильной бригады. Их научат техникам самопомощи и методам психологической поддержки.

Команда также будет определять потребность в фармакотерапии, назначать медикаментозное лечение, при необходимости направлять на стационарное лечение или на получение паллиативной помощи.

В состав мобильной мультидисциплинарной команды должны входить не менее четырех лиц из перечня: