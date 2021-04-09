Что можно и категорически нельзя класть в пасхальную корзинку

В Великую субботу, которая в 2021 году приходится на 1 мая, а также в ночь на Пасху православные верующие отправятся в храмы, чтобы посетить богослужения, посвященные Воскресению Христа, и освятить пасхальные корзины.
В церковь несут продукты, от которых следовало отказаться на период Великого поста – освященную пищу едят за пасхальным столом.
В традиционной пасхальной корзине должны быть:
Паска – символ тела Иисуса Христа, Воскресения и Небесного Царства. Готовить ее нужно в спокойствии, с добрыми помыслами: считается, что иначе она может не получиться.
Яйца, крашанки и писанки, символизируют Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Красный цвет пасхальных яиц – возрождение людей кровью Спасителя. Пасхальные яйца символизируют Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь
В пасхальную корзину также кладут творожную паску, сыр, брынзу, сметану.
Традиционно на Пасху несут в церковь для освящения колбасы, сало, копчености.
Символ достатка и здоровья.
Символ силы духа.
Накануне Пасхи верующие отправятся в храмы, чтобы посетить богослужения и освятить пасхальные корзины
Что нельзя святить на Пасху