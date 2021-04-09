Украина Что можно и категорически нельзя класть в пасхальную корзинку

2021-04-09 15:25

В Великую субботу, которая в 2021 году приходится на 1 мая, а также в ночь на Пасху православные верующие отправятся в храмы, чтобы посетить богослужения, посвященные Воскресению Христа, и освятить пасхальные корзины.

 В церковь несут продукты, от которых следовало отказаться на период Великого поста – освященную пищу едят за пасхальным столом. 

В традиционной пасхальной корзине должны быть:

  • Пасхальный кулич

Паска – символ тела Иисуса Христа, Воскресения и Небесного Царства. Готовить ее нужно в спокойствии, с добрыми помыслами: считается, что иначе она может не получиться.

  • Пасхальные яйца

Яйца, крашанки и писанки, символизируют Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Красный цвет пасхальных яиц – возрождение людей кровью Спасителя. Пасхальные яйца символизируют Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь

  • Молочные продукты

В пасхальную корзину также кладут творожную паску, сыр, брынзу, сметану.

  • Мясо

Традиционно на Пасху несут в церковь для освящения колбасы, сало, копчености.

  • Соль

Символ достатка и здоровья.

  • Хрен

Символ силы духа.

Накануне Пасхи верующие отправятся в храмы, чтобы посетить богослужения и освятить пасхальные корзины

Что нельзя святить на Пасху

  • Любой алкоголь, включая кагор. Последний используется на богослужениях, но не освящается в корзине. В то же время за пасхальным обедом спиртное в небольшом количестве не запрещается.
  • Кровянку и другие блюда из крови животных.
  • Ножи. Мнение о том, что освященную пищу нужно разрезать освященным ножом, – предрассудки.
  • Деньги, документы, драгоценности и другие материальные вещи.
  • Фрукты и овощи также не рекомендуется класть в пасхальную корзину, так как они не запрещаются для употребления в Великий пост.
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