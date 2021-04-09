Украина В Офисе президента признали, что ожидают нового военного обострения со стороны РФ

2021-04-09 13:24

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква считает, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России.

"К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур", - сказал Жовква в интервью Левом берегу в ответ на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.

Информацию украинских структур Офис президента доводит до сведения украинских партнеров.

"В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменивался данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки", - говорит Жовква.

Также он добавил, что идет работа над согласованием разговора Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.