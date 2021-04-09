Украина Бывший непрезидент Янукович согласился участвовать в суде по делу о потере Крыма

2021-04-09 16:31

Сбежавший в РФ бывший непрезидент Виктор Янукович готов принять участие в заседании Верховного суда по делу о потере Крыма. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в пятницу, 9 апреля.

Как сообщает пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex, Янукович обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции.

По словам Сердюка, личное участие Януковича в судебном процессе позволит ему "считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту".

Он отметил, что беглый чиновник много раз пытался принять участие в судебных заседаниях онлайн, но суды ему отказывали, кроме Святошинского суда, который в 2016 году рассматривал дело Беркута.