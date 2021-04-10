Украина В Кабмине хотят отменить бесплатный проезд: "Используют это право на полную"

2021-04-10 13:30

В Украине хотят отменить бесплатный проезд в транспорте

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал заместитель Министра соцполитики Виталий Музиченко.

По его словам, в ведомстве уже разработан документ, предусматривающий замену льгот соответствующими выплатами.

"Если мы говорим о льготниках, проживающих в Киеве или Харькове, они имеют право доступа как минимум к 4 видам транспорта – городскому, пригородному, междугородному и т.д. Если такой льготник работает, то он использует это право на полную.

С другой стороны, если человек проживает в сельской местности и, по сути, там пригородный транспорт работает в режиме 2 или 3 раза в неделю, то у такого человека в принципе нет доступа к инфраструктуре", - отметил чиновник.

Чиновники на местах якобы смогут сами определять форму такой монетизации, размеры и периодичность выплат в зависимости от возможностей местного бюджета.

Кроме того мы писали, что украинцам пообещали еще одну бесплатную медицинскую услугу.

Нововведение станет доступным с 1 июля 2021 года.

Так, пациенты с психическими заболеваниями смогут получить медицинскую помощь на дому после завершения острого течения болезни.

Мобильная мультидисциплинарная бригада медиков будет выезжать к пациенту и работать с ним по индивидуальному плану лечения.

Бесплатными для пациента будут:

психиатрическое освидетельствование и помощь;

индивидуальный план лечения и реабилитации;

проведение психодиагностических тестов;

контроль за состоянием, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

Для предоставления такой медуслуги необходимо иметь направление от врача, с которыми подписана декларация или от психиатра.