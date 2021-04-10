Украина Кабмин изменил правила доставки и выплаты пенсий

2021-04-10 13:00

Украинцам озвучили изменения в организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи.

Публикация ПФУ в Фейсбуке.

В ведомстве заявили, что Кабинетом Министров Украины 29 марта 2021 принято постановление № 277 "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины".

В соответствие с постановлением, до 1 сентября 2021 Пенсионный фонд Украины проведет первый конкурс для отбора организаций, осуществляющих выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. В его проведения выплату и доставку пенсий будет осуществлять АО "Укрпочта".

По месту фактического проживания с 1 сентября 2021 будут получать пенсии и денежную помощь:

люди с инвалидностью I группы;

особы, которые достигли 80-летнего возраста;

особы, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Особы из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбором:

- через организацию, отобранную на конкурсе;

- через выбранный банк из числа уполномоченных.

Все другие категории пенсионеров до 1 сентября 2021 должны выбрать один из уполномоченных банков для получения выплат из перечня:

В случае, если к определенному сроку граждане не сделают выбор, выплата пенсий с 1 сентября 2021 будет осуществляться через текущий счет в АО "Ощадбанк", который будет открыт по обращению органа ПФУ, о чем получатель будет проинформирован.

Граждане смогут в любое время изменить уполномоченный банк по собственному желанию.