Украина Выяснилось, сколько выходных получат украинцы в мае

2021-04-10 14:00

Украинцам показали, сколько дней они будут отдыхать в последний весенний месяц май.

Об этом сообщает «Хвиля».

Последний месяц весны май является традиционно богатым на праздничные дни и соответственно дополнительные выходные. Ведь на него припадает День труда, День победы, а в 2021 году в мае православные христиане будут праздновать еще и Пасху.

Так, праздники начнутся уже с первого дня мая – украинцы будут отмечать День труда. Исходя из решения Кабмина, этот день будет выходным. А так, как он припадает на субботу, то выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник.

Кроме того, празднование Пасхи в 2021 году приходится на воскресенье, 2 мая. Согласно решению правительства, этот праздник также является официальным выходным, поэтому дополнительный выходной переносится на 4 мая, следующий после праздничного или нерабочего дня. Таким образом, украинцы получают сразу четыре выходных подряд – с 1 по 4 мая включительно.

Более того, уже через несколько дней, в воскресенье, 9 мая, украинцы традиционно будут отмечать День победы. В этом году этот праздник также выпал на выходной день, в связи с чем, следующий день после него будет нерабочим. То есть, в понедельник, 10 мая, украинцы также будут отдыхать. На этот раз получится три выходных дня подряд.

Следует отметить, что всего в мае 2021 года в Украине будет восемнадцать рабочих дней и 13 выходных.

Основные праздники и памятные даты мая 2021

1 мая - День труда

2 мая - Пасха

3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)

7 мая - День радио

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

8 мая - Международный день Красного Креста

9 мая - День победы, День матери, День Европы (международный)

12 мая - Всемирный день медицинских сестер

15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки

16 мая - День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа

17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества

18 мая - Международный день музеев

19 мая - Международный день борьбы с гепатитами

20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

22 мая - Международный день биологического разнообразия

23 мая - Праздник Героев

24 мая - День славянской письменности и культуры

25 мая - День филолога

25-31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий

29 мая - Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

30 мая - День химика, День Киева

31 мая - Всемирный день без табака