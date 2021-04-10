Названы самые популярные вакансии для украинских заробитчан в Польше

Несмотря на ограничения, выехать в Польшу на работу можно
Стали известны самые популярные вакансии для заробитчан в Польше.
Об этом рассказала вице-президент компании по трудоустройству в Польше Каролина Богдевич в эфире «Украина 24».
«Несмотря на то, что пандемия во всем мире, на работу в Польшу приехать возможно, вакансии есть. Несмотря на ограничения, приехать реально», - отметила она.
По ее словам, самые востребованные сейчас вакансии в:
Богдевич напомнила, что сегодня существуют ограничения по пересечению границы, однако при наличии всех необходимых документов на трудоустройство, - вопросов не возникает.
«Хочу напомнить, что Польша постоянно вводит изменения по карантину. На сегодняшний день можно пересекать границу с обязательным карантином, от карантина освобождаются те, кто после пересечения границы сделает тест на коронавирус уже на территории Польши, и результат этого теста будет негативным. Ситуация постоянно изменяется, и работодатели берут это во внимание», - подытожила вице-президент компании по трудоустройству в Польше.