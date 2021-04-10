Украина Названы самые популярные вакансии для украинских заробитчан в Польше

2021-04-10 15:00

 

Несмотря на ограничения, выехать в Польшу на работу можно

Стали известны самые популярные вакансии для заробитчан в Польше.

Об этом рассказала вице-президент компании по трудоустройству в Польше Каролина Богдевич в эфире «Украина 24».

«Несмотря на то, что пандемия во всем мире, на работу в Польшу приехать возможно, вакансии есть. Несмотря на ограничения, приехать реально», - отметила она.

По ее словам, самые востребованные сейчас вакансии в:

  • пищевой промышленности;
  • перерабатывающей промышленности;
  • мебельной промышленности;
  • очень много вакансий на логистических складах.

Богдевич напомнила, что сегодня существуют ограничения по пересечению границы, однако при наличии всех необходимых документов на трудоустройство, - вопросов не возникает.

«Хочу напомнить, что Польша постоянно вводит изменения по карантину. На сегодняшний день можно пересекать границу с обязательным карантином, от карантина освобождаются те, кто после пересечения границы сделает тест на коронавирус уже на территории Польши, и результат этого теста будет негативным. Ситуация постоянно изменяется, и работодатели берут это во внимание», - подытожила вице-президент компании по трудоустройству в Польше.

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Когда отмечают Пасху, Вербное воскресенье и Чистый четверг в этом году 2021-04-10 14:30
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В Кабмине хотят отменить бесплатный проезд: "Используют это право на полную" 2021-04-10 13:30