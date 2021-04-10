Украина Названы самые популярные вакансии для украинских заробитчан в Польше

2021-04-10 15:00

Несмотря на ограничения, выехать в Польшу на работу можно

Стали известны самые популярные вакансии для заробитчан в Польше.

Об этом рассказала вице-президент компании по трудоустройству в Польше Каролина Богдевич в эфире «Украина 24».

«Несмотря на то, что пандемия во всем мире, на работу в Польшу приехать возможно, вакансии есть. Несмотря на ограничения, приехать реально», - отметила она.

По ее словам, самые востребованные сейчас вакансии в:

пищевой промышленности;

перерабатывающей промышленности;

мебельной промышленности;

очень много вакансий на логистических складах.

Богдевич напомнила, что сегодня существуют ограничения по пересечению границы, однако при наличии всех необходимых документов на трудоустройство, - вопросов не возникает.

«Хочу напомнить, что Польша постоянно вводит изменения по карантину. На сегодняшний день можно пересекать границу с обязательным карантином, от карантина освобождаются те, кто после пересечения границы сделает тест на коронавирус уже на территории Польши, и результат этого теста будет негативным. Ситуация постоянно изменяется, и работодатели берут это во внимание», - подытожила вице-президент компании по трудоустройству в Польше.