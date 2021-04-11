Украина В Украине изменили порядок ареста счетов должников

2021-04-11 15:00

 

Министерство юстиции издало приказ об автоматическом аресте банковских счетов граждан с задолженностью.

Об этом пишет портал "Хвиля", ссылаясь на соответствующий документ Минюста.

Приказ был принят 23 марта. Планируется, что он должен начать действие в течение 3 месяцев.

Автоматический арест счетов в банках будет осуществляться за долги по уплате алиментов, тела кредита либо процентов за него, штрафов за нарушение ПДД.

Ранее госисполнители получили право узнавать данные о номерах счетов лиц с задолженностью и об остатке их средств.

Как проходит арест счетов:

частный или госисполнитель в автоматизированной системе исполнительного производства создает и отправляет в банк запрос на получение сведений о счетах должника;

в ответ на это банк в течение одного часа должен прислать исполнителю запрашиваемые данные;

после этого исполнителю нужно направить в банк постановление об аресте средств;

банковское учреждение обязано выполнить требование.

На начало февраля этого года украинский реестр должников включал более двух миллионов граждан. За 2020 год их численность выросла на 300 тысяч.

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