Украина ПФУ рассказал об изменениях в выплате и доставке пенсий

2021-04-12 20:40

С 1 сентября 2021 года адресную доставку пенсий будут проводить лишь для четырех категорий граждан Украины, остальных же пенсионеров переведут в банки.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что Кабмин принял постановление, которое вносит изменения в порядок выплаты и доставки пенсий и госпомощи. Сообщается также, что до 1 сентября пенсии и денежная помощь будут выплачиваться по-прежнему – через Укрпочту.

С сентября выплата пенсий будет производиться уполномоченными банками, а доставкой займутсся организации, отобранные по конкурсу.

Напомним, ранее «Хвиля» сообщала, что конкурс должен состояться до конца июля, чтобы с 1 сентября начать выплату и доставку пенсий и соцвыплат по-новому.

Отметим, что согласно постановлению Кабмина пенсии будут доставлять не всем желающим, а лишь четырем категориям граждан:

Людям с инвалидностью I группы; Лицам, не способным к самообслуживанию и нуждаются в постороннем уходе; Пенсионерам старше 80 лет; Получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Остальным пенсионерам советуют до 1 сентября выбрать банк и открыть счет, на который будет выплачиваться пенсия. Отметим, что перечень банков обнародован Пенсионным фондом.

Если же до 1 сентября пенсионер счет не откроет, то ему будет открыть счет в Ощадбанке автоматически. В ПФУ отмечают, что будут информировать пенсионеров о переводе пенсии в Ощадбанк и подчеркивают, что уполномоченный банк можно изменить в любое время.

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная завила о том, что в пенсионном обеспечении чернобыльцев-инвалидов произойдут изменения.