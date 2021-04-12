ПФУ рассказал об изменениях в выплате и доставке пенсий

С 1 сентября 2021 года адресную доставку пенсий будут проводить лишь для четырех категорий граждан Украины, остальных же пенсионеров переведут в банки.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Отмечается, что Кабмин принял постановление, которое вносит изменения в порядок выплаты и доставки пенсий и госпомощи. Сообщается также, что до 1 сентября пенсии и денежная помощь будут выплачиваться по-прежнему – через Укрпочту.
С сентября выплата пенсий будет производиться уполномоченными банками, а доставкой займутсся организации, отобранные по конкурсу.
Напомним, ранее «Хвиля» сообщала, что конкурс должен состояться до конца июля, чтобы с 1 сентября начать выплату и доставку пенсий и соцвыплат по-новому.
Отметим, что согласно постановлению Кабмина пенсии будут доставлять не всем желающим, а лишь четырем категориям граждан:
Остальным пенсионерам советуют до 1 сентября выбрать банк и открыть счет, на который будет выплачиваться пенсия. Отметим, что перечень банков обнародован Пенсионным фондом.
Если же до 1 сентября пенсионер счет не откроет, то ему будет открыть счет в Ощадбанке автоматически. В ПФУ отмечают, что будут информировать пенсионеров о переводе пенсии в Ощадбанк и подчеркивают, что уполномоченный банк можно изменить в любое время.
Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная завила о том, что в пенсионном обеспечении чернобыльцев-инвалидов произойдут изменения.