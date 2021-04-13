Украина В Украине вступает в силу закон, запрещающий коллекторам терроризировать должников

2021-04-13 12:23

В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, который Верховная Рада приняла 19 марта.

Согласно закону, коллекторам запрещается звонить должникам более двух раз в день, в том числе после 20:00, а также использовать засекреченный номер. То есть запрещены будут те меры, которые коллекторы фактически принимают, пытаясь унизить граждан.

Нацбанк Украины наделяется полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением банками, другими финансовыми учреждениями и лицами, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, а также коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований к этическому поведению).

Закон вступает в силу завтра, однако начнет действовать только 14 июля.