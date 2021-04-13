Украина Госаттестация или ВНО: выпускники получили право выбора

2021-04-13 19:40

Верховная рада предоставила право выбора выпускникам по виду оценки их знаний. Парламент одобрил соответствующий законопроект №5014.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 298 парламентариев.

Ожидается, что закон позволит минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования.

Документ предоставляет учащимся (студентам) право выбора вида оценки их результатов обучения путем или годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал ВР одобрить этот законопроект за основу и в целом.