Политика Столтенберг подтвердил право Украины атаковать военные цели на территории рф

2024-07-15 20:04

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает удары Сил обороны Украины по военным объектам на территории России.

"Моя позиция — нет сомнений в том, что Украина имеет право атаковать законные военные цели на территории страны-агрессора – России. Это четко определено международным правом, поскольку это война, которую Россия начала против Украины, Украина имеет право на самооборону, а это включает и удары на территории агрессора. Для меня это совершенно ясно", - сказал Йенс Столтенберг в интервью телемарафону "Единые новости".

Он отметил, что разные страны НАТО ввели разные ограничения на использование оружия, которое они передали: кто вообще не ставит лимитов, кто предлагает лишь некоторые ограничения.

"И вот сейчас часть союзников ослабляют свои ограничения, в том числе и из-за боевых действий, которые РФ пытается совершить или уже совершает на территории Харьковщины", - добавил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг пояснил, что во время продолжавшихся на территории Украины боевых действий Силы обороны все равно наносили удары по условной линии фронта по целям РФ, которые находились на украинской земле.

"Но в случае с Харьковщиной линия фронта и граница России почти совпадают, как здесь ожидать, что Украина не будет атаковать артиллерию или аэродромы, которые размещены по другую сторону фронта и соответственно границы. Поэтому я приветствую решения союзников, открывших возможность большего использования оружия для ударов по этим целям", - сказал он.