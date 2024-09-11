ВОЙНА В Украине В ООН впервые открыто признали, что не способны заставить рф соблюдать международное право

2024-09-11 08:24

Организация Объединенных Наций не имеет инструментов или полномочий, чтобы заставить россию соблюдать международное право. Об этом заявил глава Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

По его словам, ООН действует в соответствии с общими ценностями, а также убеждениями, надеясь, что все члены международной организации будут придерживаться обязательств и уважать территориальную целостность других стран.

ООН продолжает "надеяться и ожидать", что рф будет исполнять обязанности, впрочем, Фрэнсис сомневается в том, что у организации достаточно возможностей и полномочий, чтобы заставить страну-агрессора придерживаться Устава ООН и международного права.

Также Фрэнсис отметил, что Генеральная Ассамблея приняла "ряд решительных резолюций", призывающих Россию соблюдать закон и вывести войска с территории Украины.

"Я сам добавил в резолюцию слово "немедленно". Эта агрессия россии является грубым нарушением международного права, и мы не можем с этим мириться", - подчеркнул глава Генассамблеи ООН.

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