Украина Украина проведет масштабные учения на границе с Россией

2021-04-13 20:00

На фоне стягивания российских войск Украина объявила масштабные антитеррористические учения в приграничных с Россией районах. Учения начнутся завтра, 14 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Сообщается, что завтра начнутся многоэтапные антитеррористические учения СБУ в Харьковской области. Тренировки продлятся до конца мая и будут сосредоточены на приграничных районах.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка и других ведомств. Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с применением боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

В СБУ предупредили, что на отдельных территориях будут досматривать гражданский транспорт, проверять документы. В связи с этим местных жителей просят при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Напомним, в Офисе президента ожидают, что численность российских войск возле границ Украины вскоре должна удвоиться.