Украина Кабмин предлагает поднять выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен

2021-04-13 20:20

 

Министерство социальной политики подготовило проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" об увеличении размера пособия при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить размер выплат и установить ежегодную индексацию.

Проект закона размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в размере 50 000 гривен. Выплата пособия производится единовременно в размере 25% общего размера помощи, остальная сумма выплачивается на протяжении следующих 36 месяцев равными частями.

Сейчас размер помощи составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.

Также планируется установить, что размер пособия при рождении ребенка, ежегодно с 1 января увеличивается на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года), который утверждается Кабинетом министров.

Отметим, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года.

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