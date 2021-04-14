Украина В Украине зафиксировали резкий рост цен: что подорожало больше всего

2021-04-14 20:20

В Украине в марте подскочили потребительские цены в сравнение с месяцем ранее.

Об этом сообщают на сайте Госстатистики.

В первом месяце весны стоимость продуктов выросла на 8,5% в годовом измерении (к марту прошлого года), по сравнению с 7,5% в феврале. Инфляция в марте по сравнению с месяцем ранее составила 1,7%, с начала года - 4,1%.

Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем 2021 года составила 1,6%, с начала года - 2,4%.

Что подорожало

В марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. На первом месте по росту цены подсолнечное масло - подорожало на 9,7%. Далее идет продукты переработки зерновых, рис, хлеб, фрукты, мясо и мясопродукты, сахар, овощи, рыба и рыбные продукты, сало, кисломолочная продукция - на 4,8-1,0%.

Также повысились цены на алкогольные напитки и табачные - на 0,7%.

Одежда и обувь подорожали на 12,7%. Стоимость одежды выросла на 13,0%, обуви - на 12,3%.

Цены на транспорт выросли на 1,8%. Это связано с подорожанием топлива и масел - на 5,7%. Выросли тарифы на проезд в железнодорожном (на 4,4%) и автодорожном (1,6%) пассажирском транспорте.

Что подешевело

Стоимость яиц снизилась в марте на 0,6%.

Данные приведены без учета временно оккупированных Крыма, города Севастополя и части территорий Донецкой и Луганской областей.