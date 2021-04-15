Коронавирус У Кличко заявили, что ослабления карантина в ближайшее время ждать не стоит

2021-04-15 15:21

В КГГА не планируют снимать карантинные ограничения из-за коронавируса в ближайшее время, сообщает "Громадське".

Об этом рассказал замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По словам чиновника, благодаря строгому карантину, ситуация COVID-19 в Киеве стабилизировалась, однако "говорить о смягчении локдауна еще рано".

"На сегодня мы в "красной" зоне. Почти две недели ограничений дали нам возможность стабилизировать ситуацию, но они еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчении карантина", - говорит Поворозник.

По его словам, ослабление карантина в столице будет возможно в случае снижения загруженности больничных коек с кислородом в больницах города.

"Для "оранжевой" зоны загруженность COVID-кроватей с кислородом должна быть не более чем 65%. Тогда будем принимать решение", - объяснил чиновник.

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