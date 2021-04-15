Политика В ЦРУ допустили, что может последовать за перебросом войск РФ к границе Украины

2021-04-15 17:40

Глава ЦРУ и бывший посол США в России Уильям Бернс допустил, что РФ может начать "ограниченное военное вторжение" в Украину.

Об этом он сказал на заседании специального комитета по разведке Сената США.

"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США... Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", — отметил Бернс.

Глава ЦРУ заявил, что во время работы послом в РФ понял, что не стоит недооценивать ее руководство. Он подчеркнул, что в Вашингтоне осознают всю серьезность ситуации с наращиванием количества российских военных у границы Украины, о чем президент США Джо Байден заявил главе Кремля Владимиру Путину во время их недавнего телефонного разговора.