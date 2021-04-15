Украина Украинцы массово избавляются от "евроблях": почему нельзя законно продать авто и что делать

2021-04-15 22:00

В последнее время в сети резко выросло количество предложений о продаже б/у авто на еврономерах. К примеру, на ресурсе AvtoRIA за последний месяц разместили почти 5,5 тысяч таких объявлений. 1600 из них – за последнюю неделю.

Почему "евробляхи" начали массово продавать и можно ли это сделать в рамках закона...

Почему растет активность на рынке "евроблях"?

Сделок по купле-продаже авто всегда становится больше весной. Ведь в это время люди начинают вести более активную деятельность, больше передвигаются, соответственно у них возрастает необходимость в собственном транспорте.

Сделки с "евробляхами" дополнительно подогревает и высокая вероятность введения новых правил растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Готовится законопроект, который предусматривает, что растаможка авто на еврономерах станет дешевле, но все же не общедоступной. Потому люди, которые не имеют достаточно денег, чтобы позволить себе растаможить авто даже по льготным тарифам (в среднем за 1,5 тыс. евро) – спешат его выгодно продать.

Как легально продать "евробляху"?

Легально продать "евробляху" на территории Украины – невозможно. Дело в том, что тот, кто покупает такой автомобиль за границей, юридически не становится его владельцем. Авто остается оформленным на физическое или юридическое лицо в другой стране. Фактически, украинец покупает не автомобиль, а право пользования им под "честное слово", получает техпаспорт, ключи – и на этом все. А продавать то, чем ты не владеешь, – не в рамках закона.

Кроме этого, автомобили на европейской регистрации находятся в Украине в таможенных режимах "транзит" или "временный ввоз". Оба эти режима не предусматривают передачу права собственности, рассказывает юрист по таможенному праву Ольга Николаенко.

"Легально продать такое авто, чтобы новый владелец чувствовал себя защищено и безопасно, можно только путем вывоза этого транспортного средства в страну регистрации и продажи на его территории. Иначе покупатель попадает под риск, что авто в любой момент могут изъять. Ведь передача другому лицу автомобиля, который находится под таможенным контролем, запрещена Таможенным кодексом. За это предусмотрена административная ответственность и большой штраф", – подчеркнула юрист.

Как продают "евробляхи" в Украине?

То, что "евробляху" нельзя продавать, еще не значит, что те владельцы авто на иностранных номерах, которые решили поменять машину, старую просто выбрасывают или отвозят назад. Оказывается, такие автомобили удается продать вообще без подписания документов, заключив договор лишь на словах.

Юрий Пархоменко – волонтер ОО "АвтоЕвроСила". Свой автомобиль на еврономерах он купил у юридического лица из Литвы в 2017-м году, а уже в 2020-м продал в Украине другому частному лицу. Эта сделка была совсем не похожа на традиционное заключение договоров купли-продажи, которые заверяют нотариусы.

"Любой бумажный договор в этой ситуации не будет иметь юридической силы, – говорит Пархоменко. – Когда на мой автомобиль нашлись покупатели, мы договорились о цене и встретились, я передал им авто и техпаспорт. Момент передачи денег мы зафиксировали на видео, где я задекларировал, что передаю этот автомобиль и получаю за него средства, которые когда-то потратил на получение права им пользоваться. Это такая "джентльменская сделка". После этого человек, который получил право пользоваться моим автомобилем, уехал".

Всем, кто совершает такие сделки, он также советует фиксировать момент передачи денег на видео и там же озвучивать, что стороны претензий друг к другу не имеют. Это единственная возможность что-либо доказать в случае, если человек, который продает вам машину, не имеет права пользования ею.

Сохранятся ли штрафы, если авто продано?

Сейчас большинство автомобилей ввозят на таможенную территорию Украины иностранцы. Фактически, человек, который купил "право пользования" вообще никак с этим авто не связан и может делать с ним что угодно, хоть выбросить на свалку, юридически он никакой ответственности перед государством не несет.

Но до 22 ноября 2018-го украинцы могли и сами под своим именем ввезти автомобиль на еврорегистрации в страну. И вот для таких людей продажа авто чревата проблемами. Даже после продажи права пользования по истечению времени такой автолюбитель может получить штраф за нарушение таможенного режима в размере 170 тыс грн.

"Если человек завез авто самостоятельно – ему придется обязательно или вывезти или растаможить этот автомобиль, – подчеркивает брокер Иван Казачук. – Продавать или сдавать в разборку нельзя. Но, к счастью, таких владельцев у нас немного. По нашим подсчетам, порядка 50-100 тысяч".

Какие риски при покупке "евробляхи"?

Право собственности. Поскольку реальным владельцем авто остается частное лицо или компания за границей, они могут в любой момент потребовать вернуть это транспортное средство. И имеют на это полное право. Правда, сами собственники "евроблях" таких ситуаций не боятся. Уверяют, что для юридических владельцев продажа таких авто в Украину – это бизнес, и если они будут требовать авто назад, клиенты к ним просто не пойдут.

Растаможка. У тех, кто покупал право пользования автомобилем уже в Украине, могут быть проблемы с растаможкой. Для того, чтобы растаможить такой автомобиль нужно найти его владельца за границей. А если машина в Украине несколько раз переходила из рук в руки – это бывает очень сложно.

Мошенники. Покупая право пользования авто на еврономерах от такого же пользователя в Украине легко наткнуться на схемы мошенников. Поскольку, договора купли-продажи здесь нет, как "евробляху" могут подсунуть вам любое, даже угнанное, авто, рассказывает Юрий Пархоменко:

"Проблема в том, что право пользования автомобилем в Украине никак не регламентировано и зафиксировать его нельзя. Бывает, что человек, который передал вам авто, взял деньги, оказывается арендатором этого автомобиля и у него нет права его продавать. Из-за этого через несколько дней вас могут остановить сотрудники полиции и сказать, что автомобиль в угоне. Об угоне имеет право заявить иностранный владелец, если он его не продавал, а сдал в аренду. Или же продать могут автомобиль на украинской регистрации, который угнали, прикрепив к нему ворованные литовские номера".

Поскольку покупка права пользования "евробляхой" никак не регламентирована нашим законодательством, в этой сфере украинцев может поджидать немало неприятных сюрпризов. Если вы столкнулись с мошенниками, защитить себя в рамках закона будет практически невозможно. Потому к таким покупкам нужно подходить очень взвешенно, а если вы уже решаетесь пригнать авто из-за границы, нужно рассчитывать и на прохождение таможенных процедур. Только после растаможки вы можете быть уверенны, что ваше авто действительно принадлежит вам.