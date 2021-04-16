Новые правила растаможки "евроблях": как изменятся акцизы на примере конкретного авто

Верховной Раде утвердили новые правила растаможки "евроблях". В результате оформление части машин может подешеветь в несколько раз.
OBOZREVATEL просчитал, какой размер акциза на растаможку автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.
Итак, по новым правилам:
машина возрастом 8 лет – 500 евро;
машина возрастом 14 лет – 625 евро.
По старым правилам:
машина возрастом 8 лет – 800 евро;
машина возрастом 14 лет – 1400 евро.
По новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС – только с акциза. Вот как он будет считаться: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.
Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно.
При этом "евробляхи", ввезенные до конца 2020 года, растаможат по особым условиям. На оформление дадут 180 дней с момента, как законы вступят в силу. Как подсчитал глава профильного комитета Даниил Гетманцев, в среднем растаможка будет стоить не более 1000 евро.