Украина Кличко пояснил, когда с дорог Киева полностью исчезнут маршрутки

2021-04-16 15:44

Мэр Киева Виталий Кличко заявил Радио НВ, что маршрутки в Киеве через два-три года вовсе исчезнут .

По его словам, сейчас местная власть не может запретить работу этого вида транспорта, так как он "выполняет свою функцию".

"Маршрутки мы запретить не можем, они выполняют свою функцию. Но мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем вытеснить маршрутки из нашего города", – сказал Кличко.

Мер Киева напомнил, что только за последние годы столица закупила более 300 автобусов и больше 100 трамваев. По его словам, нужно 2-3 года, чтобы маршрутки исчезли со столичных дорог.