Украина Украина остается под влиянием циклона: 17-19 апреля дожди, туманы, облачность

2021-04-17 14:00

Дожди, днем редкие прояснения, температура воздуха +11…+16, ночью +4…+6, интенсивная влажность – такая погода ожидает нас в эти выходные и в начале следующей недели. Зонтики продолжаем брать с собой, кратковременные дожди могут начаться в любую минуту при такой облачности, как в эти дни. На западе Украины ожидаются туманы.

В высокогорье Карпат традиционно погода прохладнее, ночью до -2, днем до +7. Сохраняется снеголавинная опасность.

До настоящего тепла, когда можно будет одеть футболки и шорты, пока далеко. Циклон не покидает Украину, и дожди будут продолжаться. Для аллергиков дождь во время цветения - как спасение, он снижает концентрацию пыльцы в воздухе. Уже зацвела ива. Обычно у тех людей, у которых аллергическая реакция на пыльцу березы, подобная реакция есть и на цветение ивы. Симптомы аллергии на пыльцу ивы характерны для обычного поллиноза – заложенность носа, чихание, покраснение глаз, зуд в носу, иногда сыпь на лбу и на подбородке. Помочь в этой ситуации может только врач-аллерголог.

В южном регионе Украины 17 апреля преимущественно ясная погода, 18-19 апреля облачно с прояснениями, в понедельник могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха в выходные и в начале недели от +5…+8 ночью до +15…+17 днем. Температура воды в море в Одессе до +7, море спокойное, штиль.

На западе страны по прогнозу Sinoptik.ua в субботу, 17 апреля, ночью +2…+4, днем +6…+10, облачно, местами дожди. 18-19 апреля немного потеплеет, до +12 днем, солнце будет показываться чаще. Но в выходные и всю следующую неделю будут идти дожди и температура не поднимется выше +11-12 градусов.

Во Львове в субботу еще очень холодно, +1…+5, мелкий дождь. В воскресенье, 18 апреля, потеплеет до +11 днем, сплошная облачность сменится переменной, появится солнце, и этот день пройдет без осадков. Но уже с понедельника снова пойдут дожди, температура не упадет ниже +12 днем.

На востоке Украины в выходные и в начале недели переменная облачность, ночью до +7, днем до +16. Дождь прогнозируется 17-18 апреля в Харьковской области. Со вторника, 20 апреля дожди пройдутся по всему востоку Украины.

В северной и центральной Украине в выходные будет преимущественно облачно с прояснениями, местами дожди, которые захватят и всю следующую неделю. Температура воздуха от +5…+8 ночью до +12…15 днем.

В Киеве в выходные ожидается днем до +13, облачно с прояснениями. Дождь может быть в субботу, в воскресенье – без осадков, а с 19 апреля дожди зарядят на всю неделю. Утренняя температура воздуха 17-19 апреля до +8…+9 , но из-за повышенной влажности будет ощущаться как +5…+6. Температура воды в Днепре до +8.