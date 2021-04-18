Украина В Украине могут взлететь тарифы на электроэнергию

2021-04-18 14:00

В Украине с 1 мая, согласно решению Кабинета министров, может взлететь тариф на электроэнергию.

Об этом говорится в материале Обозреватель.

Так, это следует из постановления о введении фиксированных цен на ток до конца апреля. При этом приближенные к принятию решению собеседники сообщили, что, скорее всего, подорожание перенесут уже на лето. Таким образом, цена за кВт*час может подняться с 1,68 до 3,4 гривен.

Однако цены будут расти не для всех – повышение коснется тех, кто тратит больше определенного количества электроэнергии. До этого «льготными» были 100 кВт*час, а согласно новым правилам это могут от 300 до 500 кВт*час.

То есть, повышение тарифов затронет лишь тех, кто потребляет много электроэнергии. Под такую категорию могут попасть как украинцы, использующие электрические котлы и водонагреватели, так и владельцы больших домов и квартир с большим числом техники.

Следует отметить, что 13 апреля в Верховной Раде во время очередного заседания рассмотрели целый ряж предложений, касательно изменений тарифов на коммуналку, которые могли коснуться цен на электроэнергию и газ. Однако все предложения были проваленные.

В частности, народный депутат от «Слуги народа» Юлия Яцык вместе с десятками коллег зарегистрировала законопроект №4587, которым предложила вернуть льготный тариф для жителей 30-километровой зоны АЭС, обязать Кабмин и профильную комиссию разработать механизм регуляции оптового тарифа на газ для украинцев, а также установить максимальный тариф на газ и абонплату.