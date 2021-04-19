Украина В Украине пройдут масштабные антитеррористические учения: остановить могут каждого

2021-04-19 20:00

 

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины, во время которых отрабатываются действия по защите стратегически важных объектов и границ государства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Во время учений под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной сферы, мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.", - сказано в сообщении.

Граждан просят информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:

  • прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;
  • появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
  • обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;
  • получение информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

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2021-04-19 20:00
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Украина

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