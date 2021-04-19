В Украине пройдут масштабные антитеррористические учения: остановить могут каждого

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины, во время которых отрабатываются действия по защите стратегически важных объектов и границ государства.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Во время учений под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной сферы, мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным.
"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.", - сказано в сообщении.
Граждан просят информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:
В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.